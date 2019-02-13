Промоутерские торги на реванш Уайлдера и Фьюри снова отложены

Всемирный боксёрский совет (WBC) во второй раз отложил проведение торгов на право организации второго боя между чемпионом WBC в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером и бывшим чемпионом Тайсоном Фьюри, сообщает BoxingScene.

Торги были отложены на неопределённый срок, так как WBC сочла, что стороны близки к достижению договорённости. Изначально торги должны были пройти 5 февраля, но по просьбе команд Уайлдера и Фьюри они получили недельную отсрочку.

Ожидается, что сделка с последующим объявлением боя будет достигнута в ближайшие 10 дней. С большой вероятностью реванш пройдёт 18 мая в Barclays Center в Бруклине (США).

Первый поединок между чемпионом WBC Уайлдером и Фьюри состоялся 1 декабря 2018 года в Лос-Анджелесе и завершился вничью. Тайсон побеждал Деонтея по судейским запискам в первой половине матча, однако Уайлдер отправил Фьюри в нокдаун в 9-м и 12-м раундах, что позволило ему свести встречу вничью и сохранить титул.