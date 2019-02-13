Веласкес назвал силу удара Нганну отстоем

Однажды президент UFC Дэна Уайт сравнил силу удара тяжеловеса Фрэнсиса Нганну с силой столкновения с автомобилем марки Ford Escort. Именно это высказывание Уайта высмеял следующий соперник Нганну Кейн Веласкес.

«Ford Escort — отстой. Они слабые. У Ford Escort слабая задница. И это лучшее, что смог придумать Уайт?» — цитирует Веласкеса MMA Mania.

Кейну был задан вопрос, с силой столкновения с какой машиной он бы сравнил силу своего удара.



«Да любая машина будет лучше, чем Ford Escort. Они даже больше не производят Ford Escorts, разве не так? Это сравнение должно задевать Фрэнсиса, а не меня. Меня не сравнивали с Ford Escort», — ответил Веласкес.

Бой Веласкеса и Нганну состоится 17 февраля на турнире UFC on ESPN 1.