Адесанья: UFC нужно лишить Уиттакера титула, за него должны драться я и Гастелум

Средневес UFC Исраэль Адесанья считает, что излишняя травматичность чемпиона его весовой Роберта Уиттакера стопорит дивизион. По словам Исраэля, Роберта стоит лишить титула, а за титул поспорить ему и Келвину Гастелуму.

Напомним, в минувшие выходные за несколько часов до турнира UFC 234 Уиттакер был госпитализирован из-за грыжи и не смог провести защиту пояса против Гастелума. На том же турнире Адесанья единогласным решением судей победил Андерсона Силву.

«Когда Доминик Круз был травмирован и ему делали операцию за операцией, UFC лишили его пояса. Это не первый раз и не второй раз, когда Роберт травмируется. Это продолжается. Он травмировался, отсутствовал долгое время и травмировался снова, потом был запланирован бой, и он опять выбывает. Вы не можете задерживать целый дивизион.

Моё предложение: лишите Уиттакера титула. За полноценный титул должны драться я и Гастелум. Затем, когда Роберт полностью выздоровеет и будет готов на сто процентов, он может подраться против меня за пояс», — сказал Адесанья MMA Junkie.