Турман — о бое против Бронера: это самый глупый слух за неделю

Обладатель титула WBA Super в полусреднем весе Кит Турман опроверг информацию, о том, что его следующим соперником станет бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Эдриен Бронер.

«Это самый глупый слух, который всплывал за всю неделю. Лично я не верю, что Бронер заслуживает титульный поединок. Я думаю, что у него должен быть статус элиминатора. Ему нужно драться и побеждать, прежде чем получить титульник.

Бой Мэнни Пакьяо с Бронером был для меня уловкой-22. Перед их поединком я был в углу Бронера. Это была уникальная возможность. Одна из самых сложных вещей, с которой приходится жить, — это не полностью реализовать свой потенциал. Всё, что я хотел видеть, — это полностью реализовавшего свой потенциал Бронера. Но также я был заинтересован в победе Пакьяо», — цитирует Турмана BoxingScene.