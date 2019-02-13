Экс-претендент на титул чемпиона мира Фонфара объявил о завершении карьеры

Бывший претендент на титул чемпиона мира Анджей Фонфара объявил о завершении карьеры. Новость вызвала некоторое удивление, так как уже в марте поляк должен был провести очередной поединок. Сам боксёр объяснил своё решение отсутствием мотивации.

«Я больше не чувствую этого. Я здоров, с этим всё в порядке, но у меня больше нет желания в сердце. Я человек, который либо отдаётся делу на сто процентов, либо не делает вообще ничего, другого не дано», — приводит слова боксёра Ringpolska.

31-летний Фонфара за годы карьеры добыл целый ряд ярких побед. В его послужном списке успехи в поединках с Нэйтэном Клеверли, Чедом Доусоном, Хулио Сезаром Чавесом-младшим, Габриэлем Кампильо и Дуду Нгумбу. За титул он провёл два боя, но в обоих случаях уступил Адонису Стивенсону.