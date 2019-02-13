Лобов продолжит карьеру в промоушене кулачных боёв

Экс-боец UFC Артём Лобов подписал контракт с промоушеном кулачных боёв Bare Knuckle FC, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Ариэль Хельвани. По соглашению Лобов будет получать шестизначные суммы за выступления. Первый бой Артёма в промоушене намечен на 20 апреля. В этот день он проведёт поединок с другим бывшим бойцом UFC Джейсоном Найтом. Договорённость предусматривает получение Лобовым доли от продаж PPV.

Также Хельвани отметил, что Лобов остаётся вправе выступать и под эгидой других промоушенов. Напомним, что 29 января ирландец российского происхождения по обоюдному согласию прекратил сотрудничество с UFC. Под эгидой UFC Лобов провёл в общей сложности шесть поединков, проиграв четыре из них.