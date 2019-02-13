Официально: Джошуа и Миллер проведут поединок 1 июня

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа следующий поединок проведёт 1 июня 2019 года, сообщает на своей странице в «Твиттере» промоутерская компания Matchroom Boxing.

Соперником британца станет небитый американец Джаррелл Миллер. Встреча состоится в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» и будет транслироваться стриминговой платформой DAZN.

Джошуа предыдущий поединок провёл в сентябре 2018 года, когда нокаутировал Александра Поветкина, что касается американского боксёра, то Миллер минувший бой провёл в ноябре 2018 года, когда нокаутировал Богдана Дину.

В послужном списке Джаррелла значатся победы над Мариушем Вахом, Жоанном Дюопа и Томашем Адамекром.