Конго: Емельяненко следовало отказаться от боя с Бэйдером

Боец Bellator в тяжёлом весе Чейк Конго поделился впечатлениями от недавнего финала турнира Гран-при Bellator в тяжёлом весе, в котором Фёдор Емельяненко досрочно проиграл Райану Бэйдеру.

«Знал, что Бэйдер победит. Емельяненко выглядел очень уставшим. Он старый. Выглядел как старый, уставший человек. И он выглядел очень уставшим, чтобы суметь подняться. При всём уважении к Фёдору, чем видеть такое поражение, я бы предпочёл, чтобы он отказался от боя вовсе. Было бы лучше, чем проиграть вот так.

Я не пытаюсь проявить неуважение, бой есть бой и всегда можно проиграть, но нельзя проигрывать вот так. Как бы то ни было, все мы любим Фёдора. Пришёл ли конец его карьере? Думаю, да, но я не тот парень, кто должен сказать «время пришло», — приводит слова Конго Fansided.

16 февраля Чейк Конго встретится с Виталием Минаковым.