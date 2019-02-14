Нгумбу считает Гвоздика лучшим боксёром полутяжёлого веса

30 марта в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет титульная встреча в полутяжёлом весе. На ринге встретятся чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик и Дуду Нгумбу.

Ожиданиями от этого противостояния поделися Нгумбу, отдав должное сопернику из Украины.

«Это отличная возможность встретиться с лучшим полутяжеловесом мира. После 12 лет и 46 боёв на профессиональном карьере я получил титульный шанс и буду драться сразу за самый престижный из поясов. Гвоздик — великий чемпион и я испытываю к нему огромное уважение. Он завоевал титул в настоящей войне со Стивенсоном. Но я более опытный и намерен использовать это преимущество», — приводит слова Нгумбу BoxingScene.