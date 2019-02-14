Кормье: даже Джонс подерётся дважды с тех пор, как Миочич выступал последний раз

Чемпион UFC в тяжёлом веса Даниэль Кормье считает, что Стипе Миочичу стоит провести хотя бы один победный поединок, а уже потом требовать реванш.

«Происходит просто какое-то сумасшедшее дерьмо. Стипе не сражался очень долго. Даже Джон Джонс уже будет дважды драться с тех пор, как Стипе в последний раз выходил в октагон. Когда он там дрался? У Джонса будет два поединка, а со скоростью, с которой они оба дерутся, может быть и три. Он ждёт меня и хочет драться летом. Это безумие. Даже Джонс дерётся чаще.

Мне не нравится, что я дрался, а этот парень всё ещё нет. Пусть он пойдёт и побьёт кого-то. Тогда я не смогу его игнорировать. Стипе может выйти на бой и нокаутировать кого-то, после чего у меня просто не будет выбора. Не особо хорошо, когда твоим последним воспоминанием об октагоне является то, как тебя нокаутировали на первых секундах боя», — цитирует Кормье MMA Mania.