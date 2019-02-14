Источник: Уиттакер выписан из больницы, следующий бой — в июне

Чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер был выписан из больницы.

Напомним, на турнире UFC 234, который прошёл в минувшее воскресенье в Австралии, Уиттакер должен был отстаивать титул против Келвина Гастелума в главном бою ивента. Однако за несколько часов до события Роберт был госпитализирован с грыжей. По этой причине бой Роберта и Келвина был отменён.

«По словам менеджера, Роберт Уиттакер может вернуться в июне. Менеджер Гастелума сказал мне, что они надеются, что бой перенесут на это же время», – написал в «Твиттере» журналист ESPN Бретт Окамото.

Ранее менеджер Гастелума Али Абдель-Азиза сообщил, что Келвин получил от UFC хорошую шестизначную компенсацию за сорванный бой. Также Али заявил, что UFC намерен повторно организовать поединок Гастелума и Уиттакера в июне-июле этого года.