Уайлдер не впечатлён анонсом боя Джошуа с Миллером

Чемпион WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер сомневается в успехе поединка между обладателем поясов WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа и Джаррелом Миллером, который пройдёт 1 июня в Нью-Йорке (США).

«Джаррелл всё ещё неизвестный боец ​​здесь, в Америке. Джаррелл из Бруклина, но его не знают даже в его собственном городе. Он не является весомым именем здесь, поэтому я не думаю, что это здорово для него, потому что даже Энтони не настолько известен в Америке. Люди, которые знают Джошуа, знают, что он отказался от $ 50 млн за бой со мной, и знают, почему нашего боя не было. Так что я не думаю, что они воспримут его поединок с Миллером хорошо, но посмотрим.



Я не думаю, что они получат ожидаемый результат. Я знаю, что надеются, что прилетят англичане и поддержат Джошуа, но этого не будет. Если бы Энтони поступил правильно и принял бой со мной, если бы сказал, что приедет драться с Деонтеем Уайлдером, результат был бы сумасшедшим», — сказал Уайлдер Talk Sport.