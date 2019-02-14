Уиттакер: для меня здоровье сейчас на первом месте

Чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер подчеркнул, что отчасти он рад, что поединок с Келвином Гастеллумом не состоялся.



«Я в хорошем настроении. Я благодарен, что мог сохранить здоровье, что мои проблемы были обнаружены до того, как я вышел в октагон, что я могу вылечить это и вернуться в бои позднее. Всё, что я сейчас хочу, — это вылечиться, вернуться к тренировкам, а затем и в октагон. Для меня здоровье сейчас на первом месте. Мне нужно убедиться, что я здоров, и тогда я буду готов сражаться с кем угодно и когда угодно.



Мне обидно за Келвина Гастеллума, он тренировался и приехал в Австралию, а я не смог дать ему то, ради чего он приехал. Я хочу извиниться, но здоровье сейчас на первом месте. Что случилось, то случилось. Возможно, что так было лучше для нас обоих», — приводит слова Роберта Уиттакера MMAFighting.