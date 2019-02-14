Источник: Си Эм Панк всё ещё включён в ростер UFC

Бывший двукратный чемпион WWE и боец смешанных единоборств Си Эм Панк всё ещё включён в ростер UFC, сообщает BJPenn. При этом Панк по-прежнему включён в тестирование USADA.



Си Эм Панк дебютировал в UFC 10 сентября 2016 года поединком с Микки Галлом и потерпел поражение удушающим приёмом в первом раунде. Для Панка этот поединок стал первым в карьере в смешанных единоборствах.



Второй, и последний на данный момент, поединок Панк провёл в июне 2018 года на турнире UFC 225. Панк встречался с американским бойцом Майком Джексоном и проиграл ему единогласным решением судей. После этого Панк в октагоне не появлялся, однако, судя по всему, он по-прежнему рассматривается Дэной Уайтом как боец его организации.



Панк является двукратным чемпионом реслинг-организации WWE.