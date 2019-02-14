Промоутерские торги по бою Ломаченко — Кролла вновь перенесены

Промоутерские торги по бою за чемпионские пояса в лёгком весе по версиям WBA и WBO между Василием Ломаченко и Энтони Кроллой вновь были перенесены, сообщает BoxingScene. Изначально торги должны были пройти 4 февраля однако в итоге были несколько раз перенесены. Окончательной датой называли 13 февраля, однако теперь торги снова были перенесены — на этот раз на следующую неделю.



По информации источника, промоутеры могут попробовать найти вариант, который устроит обе стороны при котором боксёры не будут проводить в ближайшее время очный поединок.



Ранее сообщалось, что в 2019 году Ломаченко намерен провести не только обязательную защиту титула, но и объединительный поединок с чемпионом мира по версии IBF в лёгком весе. Его имя станет известно в предстоящие выходные, когда на ринге встретятся Ричард Комми и Иса Чаниев.



