Браун и Паскаль могут встретиться весной

Временный чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Маркус Браун и экс-чемпион мира Жан Паскаль могут провести поединок весной, сообщает Boxingnews24. Конкретной даты боя и места проведения пока нет.

Маркус Браун стал временным чемпионом мира 19 января 2019 года, одержав уверенную победу в противостоянии с экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Баду Джеком. Что касается Жана Паскаля, для канадца минувший поединок также был титульным. 24 ноября 2018 года он встретился с полноценным чемпионом мира по версии WBA Дмитрием Биволом и проиграл единогласным решением судей.

Отметим, весной в полутяжёлом весе ожидается ещё два титульных боя: чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик встретится с Дуду Нгумбу, а Дмитрий Бивол — с Джо Смитом.