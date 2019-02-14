В команде Ковалёва заинтересованы в поединке с Каллумом Смитом

Промоутер чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва Кэти Дува сказала, что в качестве возможного соперника россиянина рассматривается чемпион мира во втором среднем весе по версии WBA, победитель Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) Каллум Смит.

«Каллум Смит входит в список потенциальных соперников. Сергей снова стал лидером дивизиона, и он никогда никого не избегал. Те, кто желают встретиться с Ковалёвым, выскажут соответствующее желание, а Ковалёв выберет соперника. Приятно видеть, что молодой чемпион готов попробовать себя в таком поединке. Знаю, Сергей уважает такое, и я испытываю к таким бойцам такое же уважение. Это то, каким и должен быть бокс», — приводит слова промоутера BoxingScene.

Ранее в команде Смита также проявили интерес к встрече с Ковалёвым.