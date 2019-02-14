Понзиниббио попросил UFC организовать ему бой с дос Аньосом

Аргентинский полусредневес Сантьяго Понзиниббио попросил руководство UFC организовать ему поединок с экс-чемпионом организации в лёгком весе Рафаэлем дос Аньосом, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Ариэль Хельвани. Боец готов выступить на турнире UFC 237, который пройдёт 11 мая в Куритибе.

Дос Аньос также не против проведения такой встречи, но соответствующего предложения пока не поступало.

Сантьяго Понзиниббио на данный момент одержал семь побед кряду в UFC и занимает седьмое место в рейтинге организации в полусреднем весе. В минувшем поединке он нокаутировал Нила Мэгни. Что касается дос Аньоса, бразилец проиграл два предыдущих боя. Сейчас он занимает пятое место в рейтинге. В минувшем поединке решением судей он уступил Камару Усману.