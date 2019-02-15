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Ломаченко: Лопес рекламирует себя за счёт меня, как Макгрегор перед Мейвезером

Ломаченко: Лопес рекламирует себя за счёт меня, как Макгрегор перед Мейвезером
Бокс/ММА / Профессиональный бокс

Чемпион WBA и WBO в лёгком весе Василий Ломаченко прокомментировал словесные выпады в свой адрес со стороны боксёра Теофимо Лопеса и его отца.

«Я думаю, что они делают это только для того, чтобы рекламировать себя за счёт моего имени. Они болтают, пытаясь сделать то, что Конор Макгрегор сделал с Флойдом Мейвезером. Вот как это выглядит для меня. Но посмотрите, что случилось с Макгрегором, каждый раз, когда он сталкивался с лучшими, он ничего не мог поделать. Это их стратегия, и мне слишком рано даже говорить о нём.

Лопес должен сделать нечто весомое, пока же он этого не сделал. Я сделал всё, что в моих силах. Если этот бой случится, я более чем готов выйти с ним на ринг», — сказал Ломаченко Boxingtalk.

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