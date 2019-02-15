Мейвезер в июле проведёт показательный бой в Японии

Бывший чемпион мира по бокс в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер в 2019 году проведёт четыре-пять показательных боёв. Об этом заявил сам американский боксёр.

Первый из них состоится в июле в Японии, где он проведёт трёхраундовый показательный поединок японским боксёром, за который Флойд заработает $ 10 млн. После этого Мейвезер намерен провести в 2019-м ещё несколько выставочных боёв. Общий гонорар за все поединки — $ 80 млн.

«Они позвонили мне, я получил ещё одно предложение из Японии. В июле примерно за $ 10 млн, три раунда. Gо тем же правилам, всё всегда по моим правилам. Это японский боксер, бывший боксёр, насколько я услышал при сегодняшнем звонке. В этом году у меня будет около четырёх или пяти показательных боёв. В этом году я заработаю около $ 80 млн», — сказал Мейвезер TMZ.

Напомним, что 31 декабря прошлого года Флойд провёл в Японии выставочных матч против японского кикбоксёра Тенсина Нацукавы. Мейвезер трижды за первый раунд отправлял соперника в нокдаун, после чего рефери остановил встречу. За этот матч Флойд получил гонорар в $ 9 млн.