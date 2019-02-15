Рэпер T.I. задиссил Мейвезера из-за расистского скандала с Gucci

Рэпер T.I. остался крайне недоволен действиями боксёра Флойда Мейвезера, поскольку последний продолжил носить одежду фирмы Gucci после расистского скандала. Об этом сообщает Etcanada.

Недавно Gucci выпустил чёрный свитер, в котором был усмотрен блэкфейс. Блэкфейс — это вид театрального грима для карикатурного изображения чернокожих. Многие афроамериканские знаменитости, в том числе T.I., начали бойкотировали бренд. Например, рэпер 50 Cent заснял видео, в котором сжёг футболку Gucci. Позднее итальянский производитель извинился и снял с продажи приведший к скандалу свитер.

Однако Мейвезер отказался участвовать в бойкоте, заявив об этом прямым текстом. Это вынудило T.I., у которого давние плохие отношения Флойдом, выпустить трек «F*ck N*gga», в котором он диссит боксёра. В треке T.I. называет Мейвезера «жадной задницей н*ггера, которая думает только о себе». Также рэпер в диссе заявил, что на деньги Флойда «можно прокормить некоторые страны Африки».

По словам Мейвезера, за несколько показательных боёв в 2019 году он заработает $ 80 млн.