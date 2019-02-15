Веласкес может завершить карьеру после боя с Нганну

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Кейн Веласкес подчеркнул, что он готов завершить карьеру, если не сможет выступить в бою с Франсисом Нганну на высоком уровне.



«Я принял решение провести поединок, потому что хочу стать номером один в мире. Если я не настолько успешен в боях, как раньше, то я не буду продолжать этим заниматься. Но я верю, что я — прежний Кейн Веласкес. За последнее время я смог над многим поработать и чувствую себя очень сильным.



Я уверен, что одержу ещё одну победу в поединке с Франсисом Нганну. Проведу этот бой на самом высоком уровне. Если у меня это не получится, я завершу карьеру. Но сейчас я считаю, что смогу ещё драться какое-то время», — приводит слова Кейна Веласкеса Yahoo Sports.