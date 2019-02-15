Аарон Пико: несмотря на поражение от Бейдера, Емельяненко для меня легенда

Боец Bellator Аарон Пико прокомментировал итоги поединка финала Гран-при организации в тяжёлом весе, в котором Фёдор Емельяненко уступил чемпиону Bellator в полутяжёлом весе Райану Бейдеру. Бейдер благодаря этой победе стал чемпионом организации в двух весовых категориях.



«После своего боя я какое-то время общался с тренером в раздевалке. Мы долго обсуждали случившееся со мной в бою с Корралесом, поэтому бой Фёдора я посмотрел только в записи.



Несмотря на поражение от Бейдера, Фёдор для меня легенда навсегда. Он проделал фантастическую работу в своё время и продолжает выступать до сих пор. Надеюсь, когда-нибудь добьюсь таких же высот», — сказал Аарон Пико в интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Ковалёву.