Диллиан Уайт: не удивлюсь, если Миллер победит Джошуа

Обладатель второстепенного титула по версии WBC Silver в супертяжёлом весе, британский боец Диллиан Уайт поделился ожиданиями от титульной встречи чемпиона мира Энтони Джошуа с Джарреллом Миллером, проведение которой запланировано на 1 июня в Нью-Йорке. По мнению Уайта, нельзя исключать, что в этой встрече Джошуа лишиться поясов.

«Не удивлюсь, если Миллер сможет победить Джошуа. Энтони очень не хватает уверенности, и если Миллер выдержит атаки соперника на старте боя, а в конце сумеет прибавить, то он сможет выиграть. Я не буду шокирован и совсем не буду удивлён, если это произойдёт.

Но даже если Джошуа проиграет, я всё равно с ним подерусь. Потому что в нашем противостоянии суть не в титулах, это можно назвать личным. Даже если он проиграет десять следующих боёв, я всё равно буду хотеть встречи с ним", — приводит слова британца BoxingScene.