Х. Рамирес в скором времени намерен получить бой с Ковалёвым

Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Хильберто Рамирес ранее уже заявлял о том, что он готовится к переходу в полутяжёлый вес. Теперь он снова подтвердил это намерение, попутно рассказав о желании получить бой с Сергеем Ковалёвым.

«Моя цель — подняться в следующую весовую категорию, потому как я ищу новые вызовы и хочу новых титулов. Вторая причина — я не хочу оставаться в одном весе, я хочу большего. Именно поэтому собираюсь расчистить полутяжёлый дивизион. Знаю, что способен стать чемпионом мира и в нём.

В марте или апреле планирую провести первый бой в новой для себя весовой категории, это будет подготовка. После этого хотел бы получить поединок с Сергеем Ковалёвым, это будет привлекательная встреча», — приводит слова мексиканца BoxingScene.