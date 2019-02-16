Кормье: горжусь Нурмагомедовым

Чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье прокомментировал новость о том, что чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заплатил штраф, предписанный ему за провоцирование массовой лраки после турнира UFC 229. Больше всего Кормье восхитил тот факт, что россиянин, как и обещал, заплатил штрафы за Зубайру Тухугова и Абубакара Нурмагомедова.

«Думаю, что Хабиб совершил самый достойный поступок, который мне когда-либо приходилось видеть. Не так много парней согласятся платить такой штраф, а тем более платить за людей из своей команды. Он заплатил за них тоже. Какими бы не были штрафы Тухугова и Абубакара, он за них заплатил. Они его братья, помогавшие ему.

Они получили более длительную дисквалификацию и Хабиб не собирается выходить в октагон до тех пор, пока то же самое не смогут сделать и они. Их сообщество — настоящая семья. И то, что он делает — исполнено достоинства. Немногие способны на такое. Он очень твёрд в своём подходе. Очень горжусь им. Я очень горжусь тем, каким стал Хабиб с того момент, когда переступил порог зала АКА, я горд им", — приводит слова Кормье MMA Fighting.