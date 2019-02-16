Митрион: чувствую себя ужасно, приношу извинения Харитонову

Американский боец смешанного стиля Мэтт Митрион прокомментировал несостоявшуюся встречу с россиянином Сергеем Харитоновым на турнире Bellator 215. Митрион попал в пах россиянину, пытаясь провести лоукик. Харитонов не смог продолжить бой.

«Чувствую себя ужасно, приношу извинения Сергею и всем фанатам», – сказал Митрион сразу после боя.

На счету 38-летнего Харитонова в MMA 28 побед и 6 поражений. В последнем бою, который состоялся в октябре прошлого года на Bellator 207, Сергей техническим нокаутом в первом раунде одолел Роя Нельсона.

40-летний Митрион за свою карьеру в смешанных единоборствах побеждал 13 раз и 6 раз уступал. Во время последнего выступления, которое состоялось на Bellator 207, Мэтт единогласным решением судей проиграл Райану Бейдеру.