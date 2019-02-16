Президент Bellator извинился за Митриона

Президент Bellator Скотт Кокер извинился за ситуацию, произошедшую в главном бою турнира Bellator 215 между Сергеем Харитоновым и Мэттом Митрионом.



Напомним, поединок Харитонова и Митриона на турнире Bellator 215 был признан несостоявшимся после удара Митриона в пах Харитонову. Сергей был доставлен в больницу.



«Такое произошло впервые на моём веку. Хочу извиниться перед всеми», — написал в своём «твиттере» президент Bellator Скотт Кокер.

На счету 38-летнего Харитонова в MMA 28 побед и 6 поражений. В последнем бою, который состоялся в октябре прошлого года на Bellator 207, Сергей техническим нокаутом в первом раунде одолел Роя Нельсона.



40-летний Митрион за карьеру в смешанных единоборствах побеждал 13 раз и 6 раз уступал. Во время последнего выступления, которое состоялось на Bellator 207, Мэтт единогласным решением судей проиграл Райану Бэйдеру.



Напомним, в одном из предыдущих шоу промоушена Митрион нокаутировал Фёдора Емельяненко.