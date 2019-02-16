Холлоуэй предложил Фергюсону бой за титул временного чемпиона UFC в лёгком весе

Чемпион UFC в полулёгкоим весе Макс Холлоуэй предлождил Тони Фергюсону бой за титул временного чемпиона организации в лёгком весе.



«Тони Фергюсон из тех парней, кто копирует тату с моей спины и говорит, что они только что были благословлены», — написал в своём «инстаграме» Макс Холлоуэй, прикрепив фейковый скриншот страницы в Википедии с описание турнира UFC 236, который пройдёт 13 апреля 2019 года. На этом скриншоте указано, что Макс Холлоуэй и Тони Фергюсон встретятся в поединке за временный титул чемпиона организации в лёгком весе.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Макса Холлоуэя.



Ранее президент UFC Дэна Уайт говорил, что готов организовать бой за временный титул, если Хабиб Нурмагомедов примет решение не выступать до окончания дисквалификации Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова в ноябре 2019 года.