Спенс: победа над Гарсией сделает меня номером один в спорте

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Эррол Спенс отметил важность предстоящего поединка с чемпионом WBC в лёгком весе Майки Гарсией.



«Не могу дождаться поединка 16 марта. Если смогу победить Майки Гарсию в том стиле, в котором планирую, стану номером один в спорте. Это мой год, и Майки не сможет меня остановить. Веду тренировки так, словно меня ждёт важнейший поединок в жизни, и хочу отлично выступить, одержать убедительную победу над Гарсией», — приводит слова Эррола Спенса BoxingScene.



Поединок чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе Эррола Спенса-младшего и обладателя титула WBC в лёгкой категории Гарсии состоится 16 марта в Арлингтоне. Бой пройдёт в весовой категории Спенса.