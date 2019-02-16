Тактаров: я бы отломал ногу, которая летит в пах, а Харитонов упал и начал ныть

Бывший боец UFC Олег Тактаров прокомментировал поединок Сергея Харитонова и Мэтта Митриона.



«Представьте, ты боец, ты вышел сражаться, летит тебе удар в пах. Ты должен быть к этому готов, блокировать его. Я раньше даже щитки не ставил, это мне помогало концентрироваться на сто процентов. Я бы отломал ногу, которая летит в пах, если бы она специально туда летела. А что это было? Он упал, стал ныть. С Сергеем всё было понятно ещё десять лет назад, когда из него хотели сделать знаменитость, а он выбрал «Легион» в Японии за чуть большую сумму», — сказал Олег Тактаров.



Напомним, поединок Харитонова и Митриона на турнире Bellator 215 был признан несостоявшимся после удара Митриона в пах Харитонову. Сергей был доставлен в больницу.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Олега Тактарова.