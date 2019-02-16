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Тренер Харитонова: Сергей не может выпрямить левую ногу

Тренер Харитонова: Сергей не может выпрямить левую ногу
Бокс/ММА / ММА

Руслан Кривуша, тренер российского бойца Bellator Сергея Харитонова, прокомментировал состояние Сергея после поединка с Мэттом Митрионом.

«Сейчас находимся в больнице. Сергей не может выпрямить левую ногу, сразу же начинаются боли. Удар пришелся в неудачное место бандажа, поэтому это и было опасно. Сергей ничего даже сказать не мог в октагоне, такая была боль», — приводит слова Руслана Кривуши ТАСС.

Напомним, поединок Харитонова и Митриона на турнире Bellator 215 был признан несостоявшимся после удара Митриона в пах Харитонову. Сергей был доставлен в больницу.

На счету 38-летнего Харитонова в MMA 28 побед и 6 поражений. В последнем бою, который состоялся в октябре прошлого года на Bellator 207, Сергей техническим нокаутом в первом раунде одолел Роя Нельсона.

40-летний Митрион за карьеру в смешанных единоборствах побеждал 13 раз и 6 раз уступал. Во время последнего выступления, которое состоялось на Bellator 207, Мэтт единогласным решением судей проиграл Райану Бэйдеру.

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