Финкельштейн: не думаю, что Харитонов симулировал в ситуации с ударом в пах

Президент MMA-организации M-1 Global Вадим Финкельштейн прокомментировал итог поединка Сергея Харитонова и Мэтта Митриона, который был признан несостоявшимся из-за травмы россиянина.

«Не думаю, что Серёжа симулировал в этой ситуации с ударом в пах. Зачем ему это, он ведь готовился, приехал за несколько недель. Если бы он мог, то продолжил бы бой. Делал ли Митрион это специально? Нет, конечно, это чистая случайность, ему это не нужно, чего он мог этим добиться? Никому в этой ситуации это было не нужно, ведь они оба согласились на бой и готовились к нему, никто ничего от этого не получил.

О том, что это могла бы быть симуляция, можно было бы сказать, если бы Харитонов проигрывал бой, а тут бой даже не начался», — сказал Финкельштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.