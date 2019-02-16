Льюис: Миллер не станет серьёзной проверкой для Джошуа

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Леннокс Льюис подверг критике действующего чемпиона мира Энтони Джошуа за то, что тот в качестве соперника на следующий поединок выбрал Джаррелла Миллера.

«В этом случае я на стороне большинства. Я бы хотел видеть бои получше. Когда Энтони в минувшем году прибыл в США и у них случился конфликт с Миллером, я подумал, что всё это подстава, меня не провести. Что касается талантов Джаррелла, то я видел лишь один его бой. Думаю, что менеджеры Джошуа выбрали простой бой для поездки в США, чтобы потом спокойно вернуться домой.

Полагаю, что Миллер не станет серьёзной проверкой для Джошуа. Он пытается заявить о себе, но его не знают ни в США, ни в Великобритании», — приводит слова Льюиса BoxingScene.