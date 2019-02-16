Взвешивание UFC on ESPN 1: Нганну оказался тяжелее Веласкеса

17 февраля в Финиксе (штат Аризона, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 1. Главным его событием станет поединок в тяжёлом весе, в котором встретятся экс-чемпион промоушена Кейн Веласкес и бывший претендент на титул Фрэнсис Нганну.

В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Нганну оказался тяжелее соперника. Фрэнсис показал на весах 117,0 кг, в то время как Веласкес потянул на 112,4 кг.

Для Веласкеса предстоящий поединок станет первым почти за три года. В последний раз он выходил в октагон в июне 2016 года, когда победил Трэвиса Брауна. Что касается Нганну, то он в последний раз выступил в ноябре минувшего года, когда победил Кёртиса Блэйдса.