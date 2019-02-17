Митрион — Харитонову: извини меня, брат

Американский боец смешанного стиля Мэтт Митрион поделился впечатлениями от поединка с Сергеем Харитоновым. Бой был признан несостоявшимся из-за того, что американец нанёс Харитонову неумышленный удар в пах, после чего Сергей не смог восстановиться в отведённые регламентом пять минут.

«Что я могу сказать? Очень жаль. Сергей, ты легенда. Мне не верится, что такое могло произойти. Чувствую себя совершенно ужасно. Я сказал Скотту Кокеру, что готов подраться на следующем турнире, если кто-то из его участников заболеет или что-то в этом роде. Мне очень жаль, что всё это произошло. Сергей, прошу у тебя извинений ещё раз, брат», — рассказал Митрион в видеообращении, выложенном на официальной странице бойца в «Инстаграме».