Bellator 216: Конго победил Минакова единогласным решением судей

16 февраля в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) на арене Mohegan Sun начался турнир по смешанным единоборствам Bellator 216. В эти минуты проходят бои основного карда.

В рамках турнира свой очередной поединок провёл экс-чемпион Bellator Виталий Минаков, который встретился с Чейком Конго. Противостояние прошло в плотной и равной борьбе, но по итогам трёх раундов судьи отдали победу Конго — 30-27, 29-28, 29-28.

Для Минакова это поражение стало первым в карьере. Конго одержал восьмую победу кряду и в следующем бою может встретиться с чемпионом Гран-при Bellator в тяжёлом весе Райаном Бейдером.

Главным событием вечера станет четвертьфинальный поединок Гран-при в полусреднем весе, в котором встретятся Майкл Пэйдж и Пол Дэйли.