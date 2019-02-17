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Санта Крус победил Риверу и защитил титул по версии WBA

Санта Крус победил Риверу и защитил титул по версии WBA
Бокс/ММА / Профессиональный бокс

В ночь на 17 февраля мск в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) на арене Microsoft Theater завершился турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стал титульный поединок в полулёгком весе (до 57,2 кг). На ринге встретились чемпион мира по версии WBA Super Лео Санта Крус (36-1-1, 19 КО) и Рафаэль Ривера (26-3-2, 17 КО).

Первая половина боя прошла в относительно спокойном темпе, но с небольшим преимуществом чемпиона. После шестого раунда Санта Курс стал наращивать обороты, всё чаще донося успешные атаки до цели. В последних раундах зрители увидели яркое противостояние, с большим количеством разменов, удачнее в этих эпизодах также действовал Санта Крус. По итогам 12 раундов все судьи отдали ему предпочтение — трижды по 119:109.

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