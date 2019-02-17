Команда Минакова может подать протест на результат боя с Конго

В ночь с 16 на 17 февраля мск в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) на арене Mohegan Sun состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 216. В основном его карде выступил российский тяжеловес Виталий Минаков, его соперником стал Чейк Конго. По итогам противостояния все судьи отдали победу последнему. Но в команде Минакова не согласны с таким решением и готовы оспорить решение судейского корпуса.

«Человек убегал два раунда, как за это можно было отдать победу? Это было не блестящее выступление Виталия, но оно не заслуживало поражения. Можно подать протест, почему нет. Посмотрим регуляции, пересмотрим бой и, возможно, сделаем это», — приводит слова менеджера Минакова Ризвана Магомедова ТАСС.