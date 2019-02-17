М. Гарсия: Спенс больше меня, но я быстрее

16 марта в Арлингтоне (штат Техас, США) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет поединок чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе Эррола Спенса и чемпиона мира в лёгком весе Майки Гарсии.

Ожиданиями от встречи поделился Гарсия, дав понять, что в этом противостоянии он будет полагаться на скорость и тайминг.

«Основа моего тренировочного процесса заключается в том, что мы не хотим терять скорость и взрывную работу. Сейчас, возвращаясь к спаррингам, вижу, что у меня осталась та же скорость, но при этом я нарастил мышечную массу. Люди говорят, что Эррол крупнее, и это очевидно. Но кто быстрее, кто может похвастаться лучшим таймингом?

Нынешний тренировочный лагерь получается одним из самых тяжёлых в карьере. Мы работаем над разной техникой, пытаясь выжать максимум. Да, Спенс будет гораздо больше меня в день боя, но это также часть вызова. Знал это с самого начала, и поэтому мы так тяжело тренируемся", — приводит слова Гарсии BoxingScene.