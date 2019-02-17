Шлеменко: бой был близкий, но, по-моему, Минаков победил Конго

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился впечатлениями от поединка Виталия Минакова и Чейка Конго, который состоялся на турнире Bellator 216. По его итогам судьи отдали победу французу, Шлеменко же не согласен с таким решением.

«Не согласен с таким решением судей. Один из судей вообще отдал три раунда в пользу Конго. Это точно абсурд. Ну и по тому, что видел, я бы отдал бой Виталию. Бой был близкий, но, по-моему, Виталий выиграл. Не знаю, как судья так решил. Было бы неплохо, если бы Минаков и Конго провели третий поединок. Это позволило бы расставить все точки. Да и в следующий раз Минаков был бы лучше подготовлен.

Стоило ли Минакову возвращаться в Bellator? Конечно, стоило. У него сейчас хороший контракт, он молодая звезда, подающая надежды. Если бы удалось выбить реванш и закрыть это поражение, всё было бы совсем отлично», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.