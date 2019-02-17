Боец Cage Warrior сломал ногу, проводя лоу-кик

В ночь на 17 февраля мск в Ливерпуле прошёл турнир по смешанным единоборствам Cage Warrior 101, главным событием которого стал поединок Тома Аспиналя и Софьяна Бухишу. Однако бой был прерван в момент атаки Бухишу. Софьян пытался провести лоу-кик, но в итоге сломал ногу. На официальном сайте организации говорится, что победа техническим нокаутом присуждена Аспиналю.

Видео эпизода можно посмотреть на официальной странице промоушена Cage Warrior в «Твиттере».

Напомним, в эти выходные в мире смешанных единоборств состоялось также два турнира Bellator. А в ночь на 18 февраля мск в Финиксе (штат Аризона, США) состоится турнир UFC on ESPN, где первый бой почти за три года проведёт экс-чемпион организации Кейн Веласкес.