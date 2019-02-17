Василевский: Минаков был слегка потухшим и немного не в своей тарелке

Боец ММА Вячеслав Василевский поделился впечатлениями от поединка Виталия Минакова и Чейка Конго, в котором россиянин проиграл единогласным решением судей. По мнению Василевского, Минаков был не в лучших кондициях, что и привело к неудаче.

«Виталик явно был не в своей тарелке. Моральное состояние было не очень хорошим. Вижу причину в этом. Было заметно, что он был слегка потухшим. У меня тоже были такие моменты. Возможно, подготовка в Америке далась сложно. Причина в голове, на мой взгляд. Виталик вообще очень мощный. Даже не мог подумать, что Конго сможет прервать его победную серию.

Может, Минакову стоит переключиться на пару месяцев на другие вещи? Но Виталий ещё может много голов оторвать. Стоит ли просить третий бой с Конго? В этой ситуации можно было бы. Считаю, он сильнее. Он смог бы доказать, что первый бой был более показательным. Для меня его проигрыш удивительный. Не считаю, что Конго для него соперник. Скорее всего, Минаков не смог поймать кураж», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.