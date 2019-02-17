Дж. Паркер хочет получить бой с Чисорой

Бывший чемпион мира по версии WBO в супертяжёлом весе Джозеф Паркер признался, что хочет как можно скорее получить подтверждение о потенциальном поединке с экс-претендентом на титул Дереком Чисорой. Ожидается, что эта встреча пройдёт 20 февраля в Лондоне.

«Бой с Чисорой — наш приоритет. Сказал промоутеру, что хочу как можно быстрее получить подтверждение. Если это случится в ближайшее время, то у меня, по крайней мере, будет девять недель на подготовку.

Это достаточно опасный поединок. Чисора постоянно оказывает давление в ринге и выбрасывает огромное количество ударов. В бою с Дилиланом Уайтом он вёл по очкам, пока не проиграл досрочно. Другие варианты из топ-15 пока недоступны. Фьюри и Уайлдер устраивают реванш, Джошуа подерётся с Миллером, как понимаю, Ортис также скоро подпишет контракт на бой с кем-то", — приводит слова новозеландца BoxingScene.