Тактаров: Минаков — не боец

Прославленный боец смешанных единоборств Олег Тактаров прокомментировал результат боя Виталия Минакова и Чейка Конго, в котором россиянин проиграл единогласным решением судей.

«За Виталием наблюдал месяц. Прекрасный парень, обаятельный. Его ребята любят. Если бы его отправили в художественную школу, он бы, наверное, стал хорошим художником. В самбо, где нет ударов, нет удушающих, он себя проявил и доказал, что он талантливый человек. Но он не боец. Тони Фергюсон — боец. Возьмём боксёров, Барреру, Моралеса, — бойцы, а Виталик — нет. Не понимаю, почему он до сих пор выступает, вроде как попал в струю. Но не понимаю, зачем он продолжает делать то, что ему не нравится», — сказал Тактаров на видео, размещённом на его официальной странице в «Инстаграме».