Василевский: интересно, что движет Тактаровым

Боец ММА Вячеслав Василевский раскритиковал бывшего бойца UFC Олега Тактарова за его комментарии о Виталии Минакове и Сергее Харитонове.



«Всё чаще в «Инстаграме» натыкаюсь на человека, наверное даже на Супермена, который готов отламывать любые части тела, все конечности, в общем, всё, за что можно схватить — это Олег Тактаров. Сегодня прочитал его комментарий о поединке Виталия Минакова, где он говорит, что Виталий — вообще не боец, что ему нужно заниматься художествами или в театре выступать.



Харитонов как девка упал, начал ныть, а Олег Тактаров отломал бы ногу, летящую ему в пах на месте Харитонова. Мне интересно, что движет этим человеком и для чего он всё это говорит. Может он сам снизойдёт до этого и мне объяснит или мне кто-то расскажет об этом», — сказал Василевский в видео, опубликованном в «Инстаграме».