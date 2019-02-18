Минкомсвязи РФ: погибший чемпион России по рукопашному бою напал на охранника

Представители Минкомсвязи Российской Федерации прокомментировали инцидент, произошедший утром 17 февраля у здания Центрального телеграфа на Тверской площади. Напомним, что чемпион России 2016 года по рукопашному бою Геннадий Павлов вступил в словесную перепалку с охранником, которая переросла в драку, в ходе которой молодой человек скончался.



«Минкомсвязь РФ крайне озабочено ситуацией. Запись камер показала, что на охранника напали. В ходе потасовки он просил свидетелей позвать помощь», — приводит слова пресс-секретаря министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Евгения Новикова Агентство городских новостей «Москва».



По предварительной информации, причиной смерти чемпиона России стала сердечная недостаточность, а не последствия драки.

После уличной драки скончался чемпион России по рукопашному бою