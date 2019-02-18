Нганну за 26 секунд нокаутировал Веласкеса и другие результаты UFC on ESPN 1

В Финиксе прошёл турнир UFC on ESPN 1. В главном поединке Франсис Нганну за 26 секунд нокаутировал бывшего чемпиона UFC Кейна Веласкеса.
Основной кард:
Франсис Нганну победил Кейна Веласкеса нокаутом в первом раунде (удары руками);
Пол Фелдер победил Джеймса Вика единогласным решением судей (29-28, 30-27, 30-27);
Синтия Калвильо победила Кортни Кейси единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27);
Крон Грейси победил Алекса Касереса удушающим приемом в первом раунде (удушение сзади);
Висенте Луке победил Брайана Барберену техническим нокаутом в третьем раунде (удары коленями и руками);
Андре Фили победил Майлса Джури единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
Предварительный кард:
Алджамейн Стерлинг победил Джимми Риверу единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);
Мэнни Бермудес победил Бенито Лопеса удушающим приемом в первом раунде (удушение Д’Арс, бой в промежуточном весе);
Андреа Ли победила Эшли Эванс-Смит единогласным решением судей (30-27,30-27, 30-27);
Ник Ленц победил Скотта Хольцмана единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);
Люк Сандерс победил Ренана Барао нокаутом во втором раунде (удары руками, бой в промежуточном весе);
Эмили Уитмир победила Александру Албу удушающим приёмом в первом раунде (удушение сзади).