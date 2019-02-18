Кормье: я не буду биться с Нганну, я побью Нганну

Чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье прокомментировал поражение одноклубника Кейна Веласкеса нокаутом за 26 секунд в бою с Фрэнсисом Нганну.

«Я просто очень разочарован. Знаю, как усердно он тренировался. Знаю, как хорошо он подготовился к этому бою. И за тем, как всё это закончилось, было очень тяжело наблюдать. Я не смог добраться до Финикса, и это печально. Мне очень грустно, что меня сейчас нет рядом с ним. Мне только что звонил Кейн, секунду назад. Он выглядел хорошо, я думал, что он готов к бою, я чувствовал, что он готов победить. Просто нельзя контролировать то, что произойдёт. Он повредил колено. Когда дерёшься с таким большим, сильным парнем, как Фрэнсис, нет права на ошибку», — сказал Кормье.

Даниэль заявил, что готов к поединку с Фрэнсисом.

«Сейчас во мне говорят эмоции. Но Нганну не просил о нашем бое. Может быть, он сделает это позже. И если мы договоримся, то так я и сделаю. Я не буду биться с Нганну, я побью Нганну», — цитирует Кормье Lowkick MMA.