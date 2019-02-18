Бейдер: Конго, извини за мой французский, иди в зад

Американский чемпион Bellator в тяжёлом и полутяжёлом весах Райан Бейдер и французский тяжеловес этой же организации Чейк Конго обменялись сообщениями в «Твиттере».

После победы единогласным решением судей над Виталием Минаковым на турнире Bellator 216, который прошёл вчера, 17 февраля, Конго потребовал у руководства организации титульного боя.

«Я прекрасно выступил и только что нанёс поражение бойцу, который ранее никогда не проигрывал. Так что задаю вопрос: где мой пояс? Хочу кое-что прояснить. Бейдер, где бы ты ни был, приходи и принеси мне пояс, чтобы я облегчил тебе задачу. Если ты этого не сделаешь, я заставлю», — сказал Конго на пресс-конференции.

Бейдер отреагировал на это заявление.

«Чейк, поздравляю. Но почему ты так говоришь после такого выступления? Ты не был приглашён на Гран-при тяжеловесов, и на это были причины. О чём это говорит??? Я дам тебе знать, какой из титулов я решу защищать. А пока, извини за мой французский, иди в зад», — написал в Райан в «Твиттере».

«Этот пояс не твой, и ты это знаешь. Bellator подарил тебе его. Должен ли я тебе напомнить, кого я только что побил? Я иду за тем, что я заработал и заслуживаю. Защищай пояс тяжёлого веса, если хочешь им быть, или оставь его тому, кому он принадлежит. Et va te faire foutre au (в переводе с французского «И, кстати, сам иди в зад». — Прим. ред.)», — ответил Конго.